В Свердловской области стартовал конкурс среди муниципалитетов на получение субсидии на обустройство туристического центра города

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Правительство Свердловской области распределило субсидию федерального бюджета на ...10.02.2023 Екатеринбург получит 38 млн рублей из федерального бюджета на проведение фестиваля Ural Music Night
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. На проведение фестиваля Ural Music Night, который состоится 23 июня 2023 года в ...22.02.2022 Правительство РФ за три года направит 12,9 млрд рублей на субсидии турбизнесу
УрБК, Москва, 22.02.2022. В течение ближайших трех лет правительство РФ направит из федерального бюджета 12,9 млрд руб. ...07.10.2021 В Свердловской области открыт сбор заявок на софинансирование туристических проектов
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В Свердловской области открыт сбор заявок на получение грантов в рамках нацпроекта ...27.11.2018 В 2019 году Свердловская область получит почти 2 млрд рублей на ремонт дорог
УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. Почти 2 млрд руб. поступят в бюджет Свердловской области из федеральной казны в рамках ...