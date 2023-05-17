В Свердловской области стартовал конкурс среди муниципалитетов на получение субсидии на обустройство туристического центра города

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Свердловской области стартовал конкурс среди муниципалитетов на получение субсидии на обустройство туристического центра города. На эти цели из федерального бюджета в регион поступит 80 млн руб., сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Прием заявок продлится до 23 мая 2024 года. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте. По итогам отбора межведомственная комиссия в соответствии с критериями оценки распределит субсидию из федерального и регионального бюджета на обустройство центра города между двумя муниципалитетами-победителями», — уточнили в департаменте.



Напомним, что благодаря содействию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2024 году Свердловская область в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получила на развитие туризма 591 млн руб. из федерального бюджета.



Среди заявленных проектов по созданию туристской инфраструктуры — новые глэмпинги и модульные гостиницы. Кроме того, 30 млн руб. направлено на поддержку событийных мероприятий в Свердловской области.