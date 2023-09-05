На 55 км федеральной автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» временно введено реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. На 55 км федеральной автодороги Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган», вблизи деревни Марамзина Белоярского района, введено реверсивное движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.



«Это связано с проведением дорожных работ на железнодорожном переезде. Призываем водителей планировать маршруты заранее», — говорится в сообщении.