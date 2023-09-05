На 55 км федеральной автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» временно введено реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области рабочие на несколько часов введут ограничение движения ...22.08.2019 На трассе Екатеринбург — Курган организуют реверсивное движение через железнодорожный переезд
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган рядом с поселком ...04.07.2019 На переезде трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вводится реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В ночь на 5 июля СвЖД организует реверсивное движение через переезд на трассе Р-354 ...20.06.2019 На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение из-за ремонта железнодорожного переезда
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург —Шадринск — Курган рядом с поселком ...14.05.2019 На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. С 22.00 14 мая до 05.00 15 мая специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) ...