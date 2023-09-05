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Вчера, 14:01

На 55 км федеральной автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» временно введено реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. На 55 км федеральной автодороги Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган», вблизи деревни Марамзина Белоярского района, введено реверсивное движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

«Это связано с проведением дорожных работ на железнодорожном переезде. Призываем водителей планировать маршруты заранее», — говорится в сообщении.
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