В Екатеринбурге проведут ремонтные работы на популярных туристических маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) проведет ремонтные работы на популярных туристических маршрутах уральской столицы, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, в рамках программы будет отремонтирован участок по улице 8 Марта, от Радищева до Куйбышева, ведущий в Дендрологический парк, к Госцирку и торгово-развлекательному центру «Гринвич». Протяженность ремонтируемого участка составит 0,4 км.



Ремонтная площадь следующего маршрута составит 1,25 км, он протянется от улицы Московской до Добролюбова по улице Малышева, где расположен Свердловский краеведческий музей имени О.Е. Клера, «Эрмитаж-Урал» — филиал Государственного Эрмитажа в Екатеринбурге.



Далее, на проспекте Космонавтов, подрядчики отремонтируют участок от Старых Большевиков до Шефской, где расположен лесопарк «Пышминские озерки». Общая площадь ремонтных работ на этом отрезке составит 1,5 км.



«На всех магистралях, запланированных к ремонту в текущем сезоне, специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы на лестничных сходах, обновят люки колодцев», — пояснили в горадминистрации.