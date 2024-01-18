В Екатеринбурге проведут ремонтные работы на популярных туристических маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...11.10.2023 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта отремонтировали несколько участков дорог около спортивных объектов
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным ...13.01.2023 В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...16.06.2022 В Екатеринбурге к 15 августа отремонтируют почти 2 км улицы Куйбышева
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Подрядная организация приступила к ремонту участка одной из старейших магистралей ...14.06.2022 В Екатеринбурге к середине августа отремонтируют дорогу, ведущую к КРК «Уралец»
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет ...