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Вчера, 13:22

Инфляционные ожидания россиян выросли до 11,7% за месяц

УрБК, Москва, 17.05.2024. Инфляционные ожидания россиян выросли с 11% в апреле до 11,7% в мае 2024 года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центробанка.

«Аналитики называют такой всплеск показателя неожиданным. Скачок инфляционных ожиданий отражает мнение группы респондентов без сбережений — в этой группе показатель вырос с 12,2% до 13,5%. Респонденты же со сбережениями практически не увеличили свои инфляционные ожидания (10% против мартовских 9,9%)», — пишет издание.

Оценка наблюдаемой россиянами инфляции снизилась с 14,4% до 14%. При этом у группы респондентов со сбережениями показатель снизился с 13,1% до 12%, а у группы без сбережений вырос с 15,7% до 16,3%.
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