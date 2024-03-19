Инфляционные ожидания россиян выросли до 11,7% за месяц

Материалы по теме

Инфляционные ожидания жителей России в марте снизились до 11,5%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Инфляционные ожидания жителей РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале. Об этом пишет ...

Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%

Медианная оценка ожидаемой населением РФ в ближайший год инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в ноябре выросла до ...

Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%

УрБК, Москва, 24.11.2023. Медианная оценка ожидаемой населением РФ в ближайший год инфляции, по данным опроса ООО ...

Банк России фиксирует рост инфляционных ожиданий россиян в мае до 8,6%

УрБК, Москва, 30.05.2018. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в мае выросли до 8,6% с 7,8% в ...

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян снизились на 0,9%

УрБК, Москва, 06.02.2017. В январе 2017 года инфляционные ожидания в России снизились на 0,9% и составили 11,5%. Об ...