ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202511:54

Инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли до 13,3%

УрБК, Москва, 21.11.2025. Инфляционные ожидания россиян в ноябре 2025 года выросли до 13,3% с 12,6% в октябре. Об этом свидетельствуют данные опроса инФОМ, который проводится по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой опрошенными инфляции за месяц выросла с 14,1% до 14,5%.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в ноябре сократились с 13,8% до 13,7%, со сбережениями — увеличились с 11,1% до 12,3%.

У опрошенных без сбережений оценка наблюдаемой инфляции в ноябре выросла с 15,1% до 15,4%, со сбережениями — осталась на уровне 12,9%.

Опрос проводился с 1 по 14 ноября. В нем принимали участие не менее 2 тыс. респондентов из 100 населенных пунктов в 54 российских субъектах.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России снизилась в октябре до 7,7%.

Распечатать
Похожие новости
27 октября 202011:44

ЦБ: В октябре инфляционные ожидания населения выросли с 8,9% до 9,7%

УрБК, Москва, 27.10.2020. Банк России зафиксировал рост ценовых ожиданий среди населения в октябре этого года. При этом прогнозы по инфляции на 2020-2022 годы со стороны профессиональных аналитиков изменились незначительно и остались вблизи 4%. Как сообщается в информационно-аналитическом обзоре регулятора, в начале октября 2020 года инфляционные ожидания населения выросли до 9,7% против 8,9% в сентябре и 7,9% в марте текущего года. При этом год назад — в октябре 2019 года медианная оценка ожидаемой инфляции составляла 8,6%. «Согласно результатам опроса ООО «инФОМ», проводившегося по заказу
23 октября 202511:44

Банк России: инфляционные ожидания населения за месяц не изменились

УрБК, Москва, 23.10.2025. Инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября — 12,6%. Это минимальный показатель за год, близкий к уровню сентября 2024 года — 12,5%, следует из опроса, проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1%. Это значение находится между уровнями мая 2024 года (14,0%) и июля 2024 года (14,2%). Банк России учитывает инфляционные ожидания населения и бизнеса при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 24
25 сентября 202511:44

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
18 сентября 202511:44

Инфляционные ожидания россиян снизились в сентябре 2025 года до 12,6%

УрБК, Москва, 18.09.2025. Инфляционные ожидания россиян снизились в сентябре 2025 года до 12,6% против 13,5% в августе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса ООО «ИнФОМ» по заказу Банка России. В сентябре инфляционные ожидания респондентов со сбережениями снизились до 10,8% (на 1,1 п.п. меньше, чем в августе и на 0,4 п.п. ниже, чем в прошлом году). У опрошенных без сбережений — до 14,1% (снижение на 0,5 п.п. за месяц, но рост на 0,8 п.п. год к году). В июне и июле показатель был на уровне 13%, в мае — 13,4%, в апреле — 13,1%, в марте — 12,9%. Наблюдаемая инфляция в
22 января 201311:44

ВЦИОМ: россияне готовы назвать сбережениями сумму более 240 тыс. рублей

УрБК, Москва, 22.01.2013. Средняя сумма, которую россияне готовы назвать сбережениями, увеличилась за последние семь лет вдвое: сегодня респонденты считают накоплениями 243,216 тыс. руб., а в 2006 году ими считались 120,833 тыс. руб. Таковы результаты январского опроса ВЦИОМ. По сравнению с 2008 годом показатель вырос на 21% (тогда россияне в среднем считали сбережениями 201,115 тыс. руб.). Мнение о том, что считать сбережениями, различно у жителей населенных пунктов разного масштаба. Самый высокий показатель в Москве и Санкт-Петербурге: столичные жители называют сбережениями в среднем