Инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли до 13,3%

УрБК, Москва, 21.11.2025. Инфляционные ожидания россиян в ноябре 2025 года выросли до 13,3% с 12,6% в октябре. Об этом свидетельствуют данные опроса инФОМ, который проводится по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой опрошенными инфляции за месяц выросла с 14,1% до 14,5%.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в ноябре сократились с 13,8% до 13,7%, со сбережениями — увеличились с 11,1% до 12,3%.

У опрошенных без сбережений оценка наблюдаемой инфляции в ноябре выросла с 15,1% до 15,4%, со сбережениями — осталась на уровне 12,9%.

Опрос проводился с 1 по 14 ноября. В нем принимали участие не менее 2 тыс. респондентов из 100 населенных пунктов в 54 российских субъектах.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России снизилась в октябре до 7,7%.