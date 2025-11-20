ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202512:31

Годовая инфляция в России снизилась в октябре до 7,7%

УрБК, Москва, 20.11.2025. В России за последний год цены выросли на 7,7%, что ниже, чем в сентябре (8,0%). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка. 

Прирост цен в месяц (с исключением сезонности) в пересчете на год повысился до 7,1%. Это в основном связано с ускорением в устойчивой части инфляции, поясняют аналитики.

Высоким также оставался и вклад в инфляцию разовых факторов. Повышенными темпами продолжали дорожать нефтепродукты. Цены на овощи и фрукты росли сильнее, чем обычно в это время года.

Отмечается, что ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий. Это необходимо для возвращения инфляции к цели вблизи 4%.

