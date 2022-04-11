Жители Екатеринбурга судятся с застройщиком «ПИК-Урал» из-за нарушения сроков передачи жилья

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2022. Житель Екатеринбурга взыскал с застройщика ООО «Инвест Строй Урал» неустойку за ...06.10.2021 Жители Рефтинского отсудили у застройщика более 500 тыс. рублей за нарушение срока передачи квартиры
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Жители поселка Рефтинского в Свердловской области отсудили у застройщика более 500 тыс. ...18.02.2014 С ЗАО «Нова-строй» взыскано более 700 тыс. рублей за нарушение сроков сдачи объектов долевого строительства
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2014. ЗАО «Нова-строй» (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал») за нарушение сроков сдачи объектов ...08.02.2012 Житель Екатеринбурга добился выплаты неустойки и компенсации за неустановленные двери
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Специалисты консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и ...25.08.2010 ООО «ТиМ» привлечено к ответственности за нарушение прав потребителей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2010. К специалистам по защите прав потребителей Центрального Екатеринбургского филиала ...