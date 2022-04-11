Жители Екатеринбурга судятся с застройщиком «ПИК-Урал» из-за нарушения сроков передачи жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге жители дома по адресу проспект Космонавтов, 11 судятся с застройщиком «ПИК-Урал» из-за нарушения сроков передачи жилья. Об этом сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора.



Отмечается, что дольщики, которым застройщик ООО «СЗ ПИК-Урал» с опозданием передал квартиры, обращаются в Екатеринбургский консультационный пункт для потребителей с августа 2023 года.



Специалисты консультационного пункта подготовили для всех обратившихся граждан претензии в адрес застройщика с требованием выплатить неустойку за несвоевременную передачу жилья. Некоторым дольщикам «ПИК-Урал» отказал в выплате неустойки, часть претензий была проигнорирована.



В дальнейшем были подготовлены исковые заявления в суд, где специалисты Роспотребнадзора представляли интересы некоторых потребителей. В настоящее время суды рассмотрели три заявления. Судебными решениями удовлетворены требования о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и расходов, частично уменьшен штраф за неудовлетворение требования потребителей в добровольном порядке.



Отмечается, что двое потребителей согласились с суммой удовлетворенных требований — один из них получил 145 тыс. руб. от застройщика, второй — только часть присужденной суммы (15 тыс. руб.). Еще один потребитель не согласился с суммой уменьшенного штрафа, решение суда по его делу находится на обжаловании.