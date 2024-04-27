УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:44

Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,08%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по 13 мая не изменились и составили 68,99 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,08%, до 49,9 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,07%, составив 54,15 руб.

Дизельное топливо за неделю подешевело на 0,1%, до 64,38 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,15%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...

18.04.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

11.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,75%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...

28.03.2024 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,32%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...

30.12.2021 Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей18.04.2024Рост отечественной «цифры»23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте
Архив новостей
Май 2024 (302)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18