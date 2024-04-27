Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,08%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...18.04.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...11.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,75%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...28.03.2024 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,32%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...30.12.2021 Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,18%
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...