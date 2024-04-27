Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,08%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по 13 мая не изменились и составили 68,99 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,08%, до 49,9 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,07%, составив 54,15 руб. Дизельное топливо за неделю подешевело на 0,1%, до 64,38 руб.

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