Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,32%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по ...01.04.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подешевело на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...28.01.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,65%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 14 ...03.12.2021 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,43%
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...19.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Среднего Урала за неделю подорожало на 2,67%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...