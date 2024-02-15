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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,32%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 по 25 марта не изменились и составили 67,7 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,05%, до 49,58 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,09% и составила 53,69 руб.

Дизельное топливо за неделю подешевело на 0,32%, до 63,95 руб.
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