В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство школы № 133

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В декабре 2023 года компания «Атомстройкомплекс» завершит строительство школы №41 в ...13.01.2023 «Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. «Атомстрйокомплекс» в соответствии с графиком продолжает строительство новой школы на ...25.11.2019 Администрация Екатеринбурга планирует сдавать по три-четыре школы в год
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире программы «События. Акцент» ...25.11.2019 Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство школы в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство школы в квартале № 10 ...15.08.2016 В Екатеринбурге откроют новую школу в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2016. В Екатеринбурге 16 августа 2016 года состоится торжественная церемония открытия новой ...