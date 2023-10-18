В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство школы № 133

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Академическом районе Екатеринбурга на улице Академика Ландау, 39б завершается строительство школы № 133. Строительную готовность объекта по поручению главы города Алексея Орлова проконтролировал его заместитель Рустам Галямов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, здание новой школы, которая примет учеников уже 1 сентября 2024 года, занимает площадь почти 25 тыс. кв. м. и рассчитано на 1 тыс. 200 учащихся.



В новом учебном заведении переменной этажности целых три спортивных зала, один из которых предназначен для занятий гимнастикой и танцами. Также в школе предусмотрены просторный информационно-библиотечный центр, актовый зал, оснащенный специализированным сценическим оборудованием, пищеблок со столовой более чем на 600 мест.



В 50 классах уже установлены эргономичная школьная мебель и мультимедийное оборудование, а кабинеты физики и химии оснащены современными лабораториями.



На прилегающей территории построены большой школьный стадион, игровая площадка, хоккейный корт, различные спортивные зоны и многофункциональное общественное пространство для проведения мероприятий под открытым небом.



На сегодняшний день почти завершены чистовая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.