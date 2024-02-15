Власти Екатеринбурга представили актуализированную концепцию развития туризма

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В течение 2023 года Екатеринбург посетили 1,7 млн туристов. Новым вектором развития ...29.04.2022 В Екатеринбурге впервые отпраздновали Уральский день туризма
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. В Екатеринбурге в Невьянском переулке (рядом с Северным автовокзалом) прошла высадка ...12.07.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый состав Координационного совета по развитию туризма
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый состав Координационного совета по ...10.02.2021 Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга. Торжественная церемония ...25.11.2019 Власти столицы Среднего Урала актуализировали стратегический проект «Екатеринбург — туристический»
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Координационный совет под председательством заместителя главы столицы Среднего Урала по ...