Власти Екатеринбурга представили актуализированную концепцию развития туризма

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. На заседании коллегии городской администрации, созванной по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова, его заместитель Сергей Плахотин представил актуализированную концепцию проекта развития туризма в уральской столице, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Он сообщил, что глобальная задача туризма — привлечение человеческого капитала в город, и для этого необходимо работать над брендом города, создавать туристические продукты для молодежи, а также наполнять календарь туристическими событиями.



«По результатам исследований, средний возраст гостя Екатеринбурга — 40 лет, 65% туристов приезжают в город по делам или на мероприятия, средняя продолжительность пребывания в городе — три дня, турпоток в Екатеринбурге не регулярен — имеет большие пики и спады, средний чек туриста за день — 9 тыс. руб.», — сообщил Сергей Плахотин.



По его словам, согласно данным исследования, чтобы к 2030 году увеличить турпоток до 2,5 млн человек в год, Екатеринбургу необходимо развиваться в следующих пяти направлениях: культурно-познавательном (объекты культурного наследия, музеи и театры, гастротуризм, событийный туризм), лечебно-оздоровительном и образовательном (профориентация, университеты и кампус, обмен студентами, научные конференции), деловом (командировки, встречи, семинары, конференции, выставки), а также в направлении, связанном с отдыхом на природе и экотуризмом, в том числе на территории Екатеринбургской агломерации.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что к концу текущего года стратегический проект по развитию туризма уральской столицы должен быть готов.



«Перед нами стоит глобальная цель — вклад туризма в ВВП России до 2030 года должен вырасти вдвое и составить 5%», — подытожил Алексей Орлов.