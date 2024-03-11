ФАС не поддержала расширение доли присутствия федеральных ритейлеров в регионах до 35%

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УрБК, Москва, 11.03.2024. Минпромторг рассматривает возможность внести изменения в закон о торговле и разрешить крупным ...

ФАС возбудила 28 дел из-за необоснованных цен на топливо на АЗС в 19 регионах России

УрБК, Москва, 02.02.2024. По итогам мониторинга цен на российских АЗС в 19 российских регионах Федеральная ...

Торговым сетям «Пятерочка», «Монетка» и «Магнит» запретили расширяться в отдельных челябинских муниципалитетах

УрБК, Челябинск, 08.12.2020. Торговые сети «Пятерочка», «Монетка» и «Магнит» превысили порог в 25% (от объема всех ...

ФАС не поддержала инициативу разрешить сетям занимать больше 25% рынка

Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время считает нецелесообразной инициативу Минпромторга разрешить ...

ФАС не поддержала инициативу разрешить сетям занимать больше 25% рынка

УрБК. Москва, 06.06.2017. Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время считает нецелесообразной ...