ФАС не поддержала расширение доли присутствия федеральных ритейлеров в регионах до 35%

УрБК, Москва, 11.03.2024. Минпромторг рассматривает возможность внести изменения в закон о торговле и разрешить крупным ...02.02.2024 ФАС возбудила 28 дел из-за необоснованных цен на топливо на АЗС в 19 регионах России
УрБК, Москва, 02.02.2024. По итогам мониторинга цен на российских АЗС в 19 российских регионах Федеральная ...08.12.2020 Торговым сетям «Пятерочка», «Монетка» и «Магнит» запретили расширяться в отдельных челябинских муниципалитетах
УрБК, Челябинск, 08.12.2020. Торговые сети «Пятерочка», «Монетка» и «Магнит» превысили порог в 25% (от объема всех ...06.06.2017 ФАС не поддержала инициативу разрешить сетям занимать больше 25% рынка
Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время считает нецелесообразной инициативу Минпромторга разрешить ...06.06.2017 ФАС не поддержала инициативу разрешить сетям занимать больше 25% рынка
УрБК. Москва, 06.06.2017. Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время считает нецелесообразной ...