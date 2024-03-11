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Вчера, 14:44

ФАС не поддержала расширение доли присутствия федеральных ритейлеров в регионах до 35%

УрБК, Москва, 16.05.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает инициативу расширить допустимую долю присутствия федеральных ритейлеров в регионах до 35%. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский на коллегии ведомства.

«Звучат предложения о повышении в законе о торговле доли торговых сетей на рынках розничной реализации продовольственных товаров в определенных границах субъектов или муниципальных районов с 25% до 35%, превысив которые, торговая сеть не сможет приобретать дополнительные торговые площади. Мы эту инициативу не поддерживаем», — цитирует М. Шаскольского «Коммерсантъ».

Ранее УрБК писал о том, что Минпромторг рассматривает возможность внести изменения в закон о торговле и разрешить крупным торговым сетям повысить присутствие в регионах РФ до 35%.
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