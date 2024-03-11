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11.03.2024

Минпромторг может разрешить торговым сетям повысить свое присутствие в регионах до 35%

УрБК, Москва, 11.03.2024. Минпромторг рассматривает возможность внести изменения в закон о торговле и разрешить крупным торговым сетям повысить присутствие в регионах РФ до 35%. Сейчас этот показатель составляет 25%, сообщают «Известия».

«Увеличение доли крупных торговых объектов на потребительском рынке субъекта может оказать избыточное давление на малый и средний бизнес. Практика последних лет показывает: после того как в регионе открывают новый сетевой магазин, жители переориентируются на него. Обороты магазинов малого и среднего бизнеса падают, зачастую это приводит к закрытию таких объектов. Поэтому Минпромторг анализирует вопрос о доле ритейлеров в регионе совместно с местными властями», — рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

По словам Виктора Евтухова, предложенную инициативу уже поддержали в 21 из 47 субъектов страны. При этом, по мнению производителей — членов «Руспродсоюза», такая мера приведет к росту наценки на продукты.

Отметим, что на данный момент долю доминирования ТС в регионах высчитывают от объема всех реализованных продуктов за год в денежном выражении. До конца текущего года долю разрешено увеличивать из-за ухода с рынка иностранных компаний.
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