Минпромторг может разрешить торговым сетям повысить свое присутствие в регионах до 35%

УрБК, Москва, 05.03.2022. Минпромторг РФ поддержал инициативу торговых сетей по ограничению выдачи товара в одни руки. ...30.09.2021 Минпромторг рекомендует торговым сетям отказаться от тендерных закупок
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Минпромторг предложил торговым сетям осуществлять закупку социально значимых продуктов ...06.06.2017 ФАС не поддержала инициативу разрешить сетям занимать больше 25% рынка
Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время считает нецелесообразной инициативу Минпромторга разрешить ...06.06.2017 ФАС не поддержала инициативу разрешить сетям занимать больше 25% рынка
УрБК. Москва, 06.06.2017. Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время считает нецелесообразной ...19.02.2016 Минпромторг хочет изменить схему получения лицензий на продажу алкоголя в рознице
УрБК, Москва, 19.02.2016. Минпромторг разрабатывает проект поправок в Налоговый кодекс РФ в части установления ...