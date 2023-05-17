В ФАС выступили за распространение параллельного импорта на все товары

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России выступают за распространение механизмов параллельного импорта на все категории товаров, за исключением локализованных в РФ. С таким заявлением выступил глава ведомства Максим Шаскольский во время итоговой коллегии ФАС.



«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России. То есть созданы рабочие места, оплачиваются налоги, товары поступают на внутренний рынок. Подчеркну: при параллельном импорте речь идет исключительно о легальном, приобретенном, оригинальном товаре иностранных производителей качество и безопасность которого могут быть проверены и подтверждены», — сказал М. Шаскольский.



Он также уточнил, что сейчас совместно с деловым сообществом и правообладателями прорабатывается система борьбы с контрафактом. М. Шаскольский уточнил, что этот механизм должен помогать эффективно бороться с поддельными товарами, но «не ущемляя права добросовестных предпринимателей».