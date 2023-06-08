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В Екатеринбурге с 27 мая по 10 июня будет закрыт один из съездов с улицы Волгоградской на улицу Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Екатеринбурге с 27 мая по 10 июня будет закрыт один из съездов с улицы Волгоградской на улицу Серафимы Дерябиной. Ограничение связано с выполнением работ по реконструкции улицы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в указанный период движения не будет на съезде в районе дома № 2 по улице Зоологической.
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