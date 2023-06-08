В Екатеринбурге с 27 мая по 10 июня будет закрыт один из съездов с улицы Волгоградской на улицу Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга строители перекроют ряд улиц для строительства ...

В Академическом районе Екатеринбурга почти на два месяца закроют движение из-за строительства трамвайной линии

В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта ...