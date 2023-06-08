В Екатеринбурге с 27 мая по 10 июня будет закрыт один из съездов с улицы Волгоградской на улицу Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга строители перекроют ряд улиц для строительства ...31.08.2022 В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта ...12.08.2022 Срок закрытия движения транспорта по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили до 10 октября
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Екатеринбурге продлили до 10 октября срок закрытия движения транспорта по нечетной ...01.06.2022 В Екатеринбурге продлили ограничение движения транспорта по улице Серафимы Дерябиной
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. В Екатеринбурге до 11 июня продлили закрытие движения по четной стороне улицы Серафимы ...28.06.2019 В Екатеринбурге продлили ограничение движения в районе улицы Серафимы Дерябиной
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге продлили до 10 июля срок закрытия движения транспорта по дублеру улицы ...