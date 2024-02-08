На Среднем Урале репчатый лук за неделю подорожал на 14%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. С 6 по 13 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук (на 14,12%, до 38,25 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 7,98%, до 72,94 руб. за кг), капусту (на 6,62%, до 45,49 руб. за кг), картофель (на 4,11%, до 26,53 руб. за кг), морковь (на 2,55%, до 60,21 руб. за кг), а также на пшено (на 1,8%, до 64,72 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 5,14%, до 150,07 руб. за кг).