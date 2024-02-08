На Среднем Урале репчатый лук за неделю подорожал на 14%

С 29 января по 5 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 5,2%, до 37 ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,61%, до ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...14.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и помидоры
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. С 4 по 11 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...16.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. С 6 по 13 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...