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Вчера, 10:03

Объем инвестиций в площадки под строительство жилья в РФ в январе-апреле вырос в 2,5 раза

УрБК, Москва, 16.05.2024. Объем инвестиций в площадки под строительство жилья в России в январе-апреле 2024 года увеличился в 2,5 раза, до 92 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты CORE.XP.

Отмечается, что из-за высокой активности застройщиков консультанты изменили свой прогноз на текущий год. Так, теперь они ожидают, что совокупный объем вложений в покупку участков под застройку составит 163-185 млрд руб. (прошлый прогноз — 110-132 млрд руб.). В IBC Real Estate считают, что эта сумма достигнет 200-220 млрд руб., в Ricci — 200 млрд руб.

По мнению директора департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светланы Бардиной, причиной значительного объема сделок на земельном рынке в начале текущего года стал результат реинвестирования капиталов, заработанных застройщиками в период бума спроса на квартиры в новостройках в 2020-2022 годах.

Еще одной причиной оптимизма застройщиков называют продолжающийся рост спроса на новостройки. По словам директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаила Никонова, в 2023 году высокие темпы продаж вдвое превышали темпы запусков новых проектов.
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