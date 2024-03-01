Объем инвестиций в площадки под строительство жилья в РФ в январе-апреле вырос в 2,5 раза

УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...24.03.2015 Объем инвестиций в рынок недвижимости РФ в 2015 году может упасть на 34%
Объем инвестиций в рынок недвижимости России в 2015 году может упасть на 34% по сравнению с 2014 годом — до 3,5 млрд ...24.03.2015 Объем инвестиций в рынок недвижимости РФ в 2015 году может упасть на 34%
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2015. Объем инвестиций в рынок недвижимости России в 2015 году может упасть на 34% по ...14.07.2014 Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России во II квартале 2014 года сократился в 4 раза
УрБК, Москва, 14.07.2014. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России во II квартале 2014 года сократился в 4 ...09.08.2013 УрФО отстает по инвестициям в строительство гостиничных объектов
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2013. Согласно статистике, Уральский и Сибирский федеральные округа вкладывают в ...