Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила увеличить штрафы за манипуляции на фондовом рынке

УрБК, Москва, 15.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме заявила об опасном ...10.10.2019 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала повышать ответственность за киберпреступления
УрБК, Москва, 10.10.2019. Необходимо повышать ответственность за киберпреступления в финансовой сфере и налаживать ...24.07.2019 В Росприроднадзоре предложили повысить штрафы за экологические нарушения
УрБК, Москва, 24.07.2019. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» предложила значительно ...13.06.2012 Руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев: штрафы для чиновников за антимонопольные действия нужно увеличить
УрБК, Москва, 13.06.2012. Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев предлагает увеличить штрафы ...25.10.2010 ФСФР РФ будет привлекать Минкомсвязь для оценки инсайдерской информации в СМИ
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ наладит сотрудничество с Министерством связи ...