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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила увеличить штрафы за манипуляции на фондовом рынке

УрБК, Москва, 15.05.2024. Действующие штрафы за манипуляции на фондовом рынке несоизмеримы с нанесенным манипуляторами ущербом. Такое мнение высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие — 5-10 тыс. руб. Это о чем? Ни о чем. На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать. То есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования», — цитирует Э. Набиуллину ТАСС.

Манипуляция с ценными бумагами — это умышленное действие, направленное на изменение стоимости актива с целью извлечь из этого выгоду. Манипулятор сознательно управляет котировками: заставляет акции дорожать или дешеветь, заранее зная, когда в них войти и выйти. Сам он при этом зарабатывает, а вовлеченные в торговлю жертвы манипуляции терпят убытки.

В период с 2010 года и по настоящее время ЦБ РФ выявил 167 случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования фондовым рынком.
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