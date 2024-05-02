Курятина в России подорожала на 31-48% в марте 2024 года

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По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 года, пишет ...

Рост реальных доходов россиян в I квартале 2024 года составил 5,8%

УрБК, Москва, 02.05.2024. По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 ...

Баранина у российских производителей подорожала на 30–40% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 25.04.2024. В марте 2024 года цены на парную, остывшую или охлажденную баранину выросли у производителей ...

Рост выпуска промышленной продукции в РФ составил 4% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 25.04.2024. Рост продукции промышленного производства в России составил 4% в марте 2024 года и 5,6% в I ...

Объем портфеля потребительских кредитов в РФ вырос на 2% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 22.04.2024. По данным Центробанка, объем потребительских кредитов в России вырос в марте 2024 года на 2% ...