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Курятина в России подорожала на 31-48% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 15.05.2024. Отмена пошлины в 15% на импорт куриного мяса в Россию результатов не дала, пишет «Коммерсантъ», поскольку продукты из мяса птицы подорожали на 31-48% в марте 2024 года год к году.

«Ценовой мониторинг Национального союза птицеводов показал, что в марте 2024 года, например, в центре России куриный окорок стоил 179 руб. за 1 кг, что на 48% больше год к году, тушка бройлера — 164 руб. (рост на 33%), куриное бедро — 132 руб., что на 31% дороже, чем год назад», — пишет издание.

«Коммерсантъ» объясняет сложившуюся тенденцию тем, что одновременно с ростом импорта курятины в РФ на 16% в январе-феврале 2024 года год к году увеличился и объем экспорта курятины из России на 9%. Также производство мяса птицы в РФ сократилось на 0,3% в I квартале 2024 года, что также могло повлиять на рост цен.

«Но как заявили в Минсельхозе, по данным на 8 мая этого года, отпускные цены снизились на 5,6%, что «транслируется и в розницу», — добавило издание.
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