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В Академическом районе Екатеринбурга будет построена новая котельная мощностью 180 Гкал/ч

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. ПАО «Т Плюс» получит заем в размере 1,8 млрд руб. с использованием инфраструктурных облигаций на строительство новой водогрейной котельной мощностью 180 Гкал/ч в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В Академическом районе Екатеринбурга будет построена новая котельная мощностью 180 Гкал/ч
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Реализация проекта на территории региона одобрена президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Строительство будет реализовано с использованием механизма льготного финансирования инфраструктуры для развития городской среды. Новый объект планируется построить до конца 2026 года», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В Академическом районе Екатеринбурга до 2026 года планируется построить 13 млн кв. м. недвижимости. Сейчас потребности энергоснабжения района полностью закрывает Академическая ТЭЦ. Новый энергообъект позволит ввести в эксплуатацию около 3 млн кв. м. жилья.

Ведущим застройщиком района является АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Его опыт жилищного строительства с использованием энергоэффективных технологий в настоящее время перенимают другие девелоперы уральской столицы, поскольку данные технологии снижают квартплаты жителей на 15% и более.

К примеру, несколько лет назад появился первый в России дом с сетевой солнечной электростанцией на крыше. При его проектировании были использованы фасадные фотоэлектрические панели российского производства, преобразующие солнечное излучение в электрическую энергию.
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