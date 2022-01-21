В Академическом районе Екатеринбурга будет построена новая котельная мощностью 180 Гкал/ч

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. ГК «КОРТРОС» намерена построить новый офис в Академическом районе Екатеринбурга. Об ...

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...

В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга в прошлом году ввели в эксплуатацию 210 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. В Свердловской области в прошлом году ввели в эксплуатацию 2,39 млн кв. м. жилья. Об ...