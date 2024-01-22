В УрФО 40% трудоустроенных граждан сталкивались с нарушением прав трудящихся

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В результате опроса, проведенного в Уральском федеральном округе российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснилось, что 40% опрошенных сталкивались на работе с нарушением прав трудящихся.



Еще 9% добавили, что у них в компании права сотрудников нарушаются регулярно, и 34% ответили, что права работников всегда соблюдаются.



Чаще всего о нарушениях трудовых прав заявляли представители сфер продаж, науки и образования, а также строительства.



Большее число нарушений (29%), согласно опросу, связано с несоблюдением режима труда и отдыха (отзыв из отпуска без причин, предоставление отпусков меньшей продолжительности и другое). На втором месте (23%) задержка или невыплата зарплаты, на третьем — нарушения охраны труда и техники безопасности (20%).



При этом работники готовы защищать свои права. Так, 43% заявили, что обратятся в трудовую инспекцию, 23% — напрямую к начальству, еще 11% найдут пострадавших, чтобы решать проблему сообща, 9% обратятся в профсоюз, 3% — в СМИ. 6% опрошенных ответили, что ничего делать не будут, а подавляющее большинство — 74% — в случае нарушения их трудовых прав будет искать другую работу.