В УрФО 40% трудоустроенных граждан сталкивались с нарушением прав трудящихся

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области 53% сотрудников весь 2023 год проработали в одной должности. ...21.03.2019 В 2018 году 37% россиян сталкивались с нарушениями потребительских прав
УрБК, Москва, 21.03.2019. За прошедший год 37% опрошенных россиян сталкивались с нарушениями своих потребительских ...07.11.2017 Почти треть российских работников готовы судиться с работодателем из-за нарушения их прав
УрБК, Москва, 07.11.2017. Почти треть (26%) работников российских компаний готовы вступить в конфронтацию с ...30.04.2014 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» внесено в реестр работодателей, соблюдающих трудовые права сотрудников
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» получило сертификат доверия работодателю. Как сообщает пресс-служба корпорации, этот ...12.01.2011 ВЦИОМ: 80% россиян считают, что их трудовые права защищены недостаточно
УрБК, Москва, 12.01.2011. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее ...