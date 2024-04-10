Пассажирооборот в Свердловской области в январе-марте увеличился на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В январе-феврале 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...19.02.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-декабре увеличились на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе-декабре 2023 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...16.05.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В январе-марте перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 7,6% ...