Пассажирооборот в Свердловской области в январе-марте увеличился на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В январе-марте 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 45,8 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель не изменился, сообщает Свердловскстат. Пассажирооборот составил 624,8 млн пасс. км (плюс 8,4% к уровню января-марта 2023 года).

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