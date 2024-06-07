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Пассажирооборот в Свердловской области в январе-мае увеличился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В январе-мае 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 80,7 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 1,1%, сообщает Свердловскстат.

Пассажирооборот составил 1 млрд 097,5 млн пасс. км (плюс 9% к уровню января-мая 2023 года).
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