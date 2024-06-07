Пассажирооборот в Свердловской области в январе-мае увеличился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В январе-апреле 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 63,1 млн ...15.05.2024 Пассажирооборот в Свердловской области в январе-марте увеличился на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В январе-марте 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 45,8 млн пассажиров. ...10.04.2024 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-феврале увеличились на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В январе-феврале 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...