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Пассажирооборот в Свердловской области в январе-июле увеличился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В январе-июле 2024 года в Свердловской области автобусы перевезли 113,2 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,3%, сообщает Свердловскстат.

Пассажирооборот составил 1 млрд 570,5 млн пасс. км (плюс 10,1% к уровню января-июля 2023 года).
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