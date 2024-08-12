Пассажирооборот в Свердловской области в январе-июле увеличился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В январе-июне 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 96,9 млн пассажиров. ...10.07.2024 Пассажирооборот в Свердловской области в январе-мае увеличился на 9%
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В январе-мае 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 80,7 млн пассажиров. ...07.06.2024 Пассажирооборот в Свердловской области в январе-апреле увеличился на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В январе-апреле 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 63,1 млн ...15.05.2024 Пассажирооборот в Свердловской области в январе-марте увеличился на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В январе-марте 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 45,8 млн пассажиров. ...05.09.2023 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-июле увеличились на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 4,2% по ...