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Пассажирооборот в Свердловской области в январе-апреле увеличился на 8,6%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В январе-апреле 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 63,1 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 0,6%, сообщает Свердловскстат.

Пассажирооборот составил 857,5 млн пасс. км (плюс 8,6% к уровню января-апреля 2023 года).
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