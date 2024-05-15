Пассажирооборот в Свердловской области в январе-апреле увеличился на 8,6%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В январе-марте 2024 года автобусы в Свердловской области перевезли 45,8 млн пассажиров. ...10.04.2024 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-феврале увеличились на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В январе-феврале 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...13.06.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 6,9%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В январе-апреле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,9% ...