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Прием заявок на участие в программе инженерного бакалавриата ЕВРАЗа начнется 20 июня

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. С 20 июня по 25 июля желающие смогут подать заявки на бюджетное обучение в Нижнетагильском технологическом институте (филиал) Уральского федерального университета (НТИ УРФУ) по программе инженерного бакалавриата ЕВРАЗа. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Прием заявок на участие в программе инженерного бакалавриата ЕВРАЗа начнется 20 июня
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Претенденты смогут предъявить в качестве вступительных экзаменов результаты ЕГЭ по обязательным дисциплинам (профильной математике и русскому языку), а также предметам на выбор: химии, физике или информатике. Количество бюджетных мест на обучение по программе — 50 человек. Абитуриентам представлены на выбор следующие направления: металлургия, теплоэнергетика и теплотехника, мехатроника и робототехника, проектирование и сервис технологического оборудования в металлургическом производстве, электроэнергетика и электротехника. Наставниками участников программы корпоративного обучения станут лучшие инженеры предприятия — руководители подразделений и главные специалисты технико-технологического развития ЕВРАЗ НТМК.

В случае дальнейшего поступления абитуриент получит приветственный бонус от ЕВРАЗа — 10 тыс. руб., а со второго курса корпоративная стипендия может составлять от 32 тыс. руб. до 52 тыс. руб. в семестр в случае отлично сданной сессии.

«Программа инженерного бакалавриата ЕВРАЗа в 2024 году предлагает абитуриентам новое, уже пятое направление подготовки — теплоэнергетика и теплотехника, повышен размер стипендии. По завершении обучения у выпускников будет полное представление о профессии, а также понимание, где приложить знания и умения. Компании нужны молодые и думающие специалисты, стремящиеся как можно раньше стать частью инженерной команды ЕВРАЗа и двигать металлургию вперед», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.
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