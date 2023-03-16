В Екатеринбурге спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ за год вырос на 53%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...08.02.2022 В Екатеринбурге в 2021 году спрос на репетиторов вырос на 73%
Спрос на услуги репетиторов в Екатеринбурге в 2021 году вырос на 73%. При этом, по данным сервиса «Авито Услуги», ...08.02.2022 В Екатеринбурге в 2021 году спрос на репетиторов вырос на 73%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2022. Спрос на услуги репетиторов в Екатеринбурге в 2021 году вырос на 73%. При этом, по ...06.09.2016 За год спрос на услуги репетиторов в России сократился на 35%
За год спрос на услуги репетиторов в России сократился на 35% на фоне подорожания стоимости занятий. Об этом УрБК ...06.09.2016 За год спрос на услуги репетиторов в России сократился на 35%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2016. За год спрос на услуги репетиторов в России сократился на 35% на фоне подорожания ...