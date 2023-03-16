В Екатеринбурге спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ за год вырос на 53%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ, кроме иностранных языков, в январе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 53%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги».



Количество предложений от репетиторов на платформе выросло на 43% год к году. Отдельно преподавателями по иностранным языкам жители Екатеринбурга стали интересоваться на 37% чаще, чем годом ранее, а количество предложений за этот период также выросло на 37%.



Репетиторов по математике екатеринбуржцы стали искать на 36% чаще, а число предложений с такими услугами выросло на 75%. Интерес к преподавателям русского языка на платформе за год увеличился на 37%.



Кроме того, на 74% за год вырос спрос на репетиторов по английскому языку, а количество репетиторов на платформе — на 78%.



Что касается дополнительных предметов, в этой категории, помимо английского языка, сильнее всего вырос спрос на услуги репетиторов по истории (+253%), химии (+227%), географии (+190%), информатике (+76%) и литературе (+33%). При этом заметнее всего увеличилось число объявлений специалистов по литературе (+150%), географии (+243%) и информатике (+160%).