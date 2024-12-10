В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа состоялась «Битва роботов»

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Центре образования № 1 Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа открылась мастерская ...04.12.2024 ЕВРАЗ направит около 1 млрд рублей на развитие системы инженерного образования на Урале и в Сибири
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. ЕВРАЗ в течение пяти лет вложит около 1 млрд руб. в создание и развитие уникальной ...14.11.2024 ЕВРАЗ направил 100 млн рублей на поддержку и развитие инженерного образования в Нижнем Тагиле и Качканаре
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. ЕВРАЗ направил около 100 млн руб. на развитие филиала Нижнетагильского технологического ...17.09.2024 В научно-технической конференции молодых специалистов ЕВРАЗа приняли участие более 100 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Члены жюри подвели итоги научно-технической конференции молодых специалистов, которая ...14.05.2024 Прием заявок на участие в программе инженерного бакалавриата ЕВРАЗа начнется 20 июня
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. С 20 июня по 25 июля желающие смогут подать заявки на бюджетное обучение в ...