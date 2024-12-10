В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа состоялась «Битва роботов»

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа и Нижнетагильского технологического института состоялось инженерное шоу «Битва роботов». В мероприятии приняли участие пять команд второго курса «Инженерного бакалавриата ЕВРАЗа» — совместной образовательной программы компании и вуза «Инженерные решения для современного производства». По итогам состязаний победа досталась команде «Сталь-112» с роботом, развивающим скорость более 20 км в час и весом 21 кг. Об этом сообщает региональный департамент корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«В рамках “Инженерного бакалавриата” наши эксперты сопровождают студентов во время теоретического обучения и помогают им адаптироваться на действующем производстве. Эта синергия дает положительные результаты. На ринге мы увидели сражение не только машин, но также инженерной мысли и креативных решений команд. А скоро эти ребята будут воплощать в жизнь новые технические идеи и у нас на производстве», — отметил технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.Отметим, что программа «Инженерные решения для современного производства» является уникальной. Она позволяет обучающимся максимально погрузиться в производство и получить рабочую профессию. Учебные дисциплины развивают мягкие навыки и управленческие компетенции. Благодаря этому студенты осознанно выбирают профессию и эффективно включаются в работу.В прошлом году на Урале и в Сибири «Инженерный бакалавриат» набрал 147 обучающихся. В программу входят пять направлений подготовки «Металлургия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и оборудование», а также «Химическая технология». Участие в программе гарантирует получение корпоративной стипендии и трудоустройство на предприятиях ЕВРАЗа.