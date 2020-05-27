При поддержке БФ «Синара» в 15 городах России завершается 11-й сезон проекта «Точка опоры»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В 15 городах России подходит к концу очередной сезон проекта «Точка опоры», который при поддержке предприятий-попечителей реализует благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара»), сообщает пресс-служба фонда.



Так, в профориентационных мероприятиях приняли участие старшеклассники из Каменска-Уральского, Полевского, Верхней Пышмы, Первоуральска (Свердловская область), Волжского (Волгоградская область), Кургана (Курганская область), Таганрога, Неклиновского района (Ростовская область), Калуги, Людинова (Калужская область), Орска (Оренбургская область), Челябинска, Карталов (Челябинская область), Орла (Орловская область), Новосибирска (Новосибирская область).



Для учащихся 7-11 классов в сезоне 2023/24 для были проведены экскурсии на предприятия и «живые» уроки, где ребята познакомились с современным производством, узнали истории развития предприятий в родных городах и о профессиональных компетенциях.



Также ребята испытали себя в конкурсе сочинений и рисунков на тему «Профессия», а сейчас им предстоит решающий этап «Точки опоры» — интеллектуальная игра «Брейн-ринг».



Президент БФ «Синара» Наталья Левицкая сообщила, что до конца июня 2024 года определятся школы-победители, которые получат гранты от БФ «Синара» на оборудование профильных классов, а ребята, которые принесли победу образовательному учреждению, осенью отправятся на финальное мероприятие — «Карьерный квест» в Сочи.



«Каждый этап «Точки опоры» направлен на помощь школьникам в самостоятельном и осознанном выборе профессии. В текущем сезоне к «Точке опоры» присоединились школьники из Карталы, Орла, Новосибирска, Челябинска и Неклиновского района, в проекте участвуют более 200 образовательных учреждений, а грантовый фонд на оснащение классов составляет 4 млн 500 тыс. руб.», — подчеркнула Наталья Левицкая.



Она также отметила, что «Точка опоры» проводится с 2013 года. За это время 45 тыс. школьников приняли участие в профориентационных мероприятиях, благодаря грантам от БФ «Синара» в 189 профильных кабинетов приобретено необходимое оборудование для уроков химии, физики, робототехники, биологии и других, свыше 200 педагогов прошли тренинги и семинары по развитию новых компетенций, более 600 старшеклассников побывали на «Картерном квесте».