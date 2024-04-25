Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 14.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 19,09 коп., до 91,63 руб., евро — на 9,75 коп., до 98,84 руб.