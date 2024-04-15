На Южном Урале объем введенного в 2023 году жилья превысил 2 млн кв. метров

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На Южном Урале потребительский спрос в 2023 году вырос почти на 8%

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Свердловская область заняла 19 место по объему введенного жилья на одного человека

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Свердловская область заняла 19 место в рейтинге РИА «Новости» по объему введенного ...