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В Свердловской области на одного жителя в среднем приходится почти 30 кв. метров жилых помещений

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области ввод жилья на одного жителя в 2023 году составил 0,773 кв. м. общей площади жилья на человека. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Средний Урал занял 22-е место рейтинга среди регионов РФ. Лидерами по вводу жилья стали Ленинградская (2,056) и Тюменская (1,539) области, Чечня (1,501), Московская область (1,443) и Краснодарский край (1,310).

Согласно исследованию, объем введенного в Свердловской области жилья за 2023 год вырос на 10,9% и составил 3 млн 262 тыс. кв. м.

Кроме того, удельный вес регионального объема введенного жилья в общем объеме в 2023 году на Среднем Урале составил 3%.

Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя) в Свердловской области в 2023 году составила 29,8 кв. м. на человека.
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