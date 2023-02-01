В Свердловской области на одного жителя в среднем приходится почти 30 кв. метров жилых помещений

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На Среднем Урале доля введенного застройщиками жилья в 2022 году составила 56%

В Свердловской области девелоперами в 2022 году было введено 1,6 млн кв. м. жилья. Это составило 56% от общего объема ...

На Среднем Урале доля введенного застройщиками жилья в 2022 году составила 56%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области девелоперами в 2022 году было введено 1,6 млн кв. м. жилья. Это ...

Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему введенного в 2022 году жилья

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Объем введенного в 2022 году жилья в Свердловской области составил 2,9 млн кв. м. С ...

Екатеринбург попал в топ-5 российских городов по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В Екатеринбурге в 2021 году было введено 1 млн 523,4 тыс. кв. метров жилья. Об этом ...

Свердловская область заняла 19 место по объему введенного жилья на одного человека

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Свердловская область заняла 19 место в рейтинге РИА «Новости» по объему введенного ...