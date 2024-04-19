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Задолженность свердловских УК и ТСЖ за тепло составила 5,3 млрд рублей к 1 апреля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. К 1 апреля 2024 года общая задолженность свердловских управляющих компаний и ТСЖ перед «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию составила 5,3 млрд руб., что на 5,5% больше, чем по состоянию на 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-поставщика.

«В числе крупных должников среди управляющих компаний — ООО УК «ЛАЙФ ГРУПП» (30 млн руб.), ООО «УК «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (27,8 млн руб.), ООО УК «СТОЛИЦА» (20,7 млн руб.); среди ТСЖ — ТСН «ШЕЙКМАНА, 111» (27 млн руб.), ТСЖ «КЕДР» (14 млн руб.), ЖК «ЧКАЛОВЕЦ» (10,7 млн руб.). Общая задолженность этих шести организаций на отчетную дату составила 130,9 млн руб.», — говорится в релизе пресс-службы «ЭнергосбыТ Плюс».

Ранее УрБК писал о том, что, по данным на конец I квартала 2024 года, долги свердловчан за электроэнергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысили 2,2 млрд руб. С начала года показатель вырос на 15%.
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