Задолженность свердловских УК и ТСЖ за тепло составила 5,3 млрд рублей к 1 апреля 2024 года

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УрбК, Екатеринбург, 19.04.2024. По данным на конец I квартала 2024 года, долги свердловчан за электроэнергию перед ...

В Свердловской области долги потребителей за тепло превысили 7 млрд рублей

Общая дебиторская задолженность за тепловую энергию в Свердловской области на начало отопительного сезона составила 7,1 ...

В Свердловской области долги потребителей за тепло перед энергетиками превысили 7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. Общая дебиторская задолженность за тепловую энергию в Свердловской области на начало ...

Долги свердловских предприятий за тепло и электричество в 3 млрд рублей выставлены на торги

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги предприятий за ...

Долги управляющих компаний Екатеринбурга перед «ЭнергосбыТ Плюс» достигли 6,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2016. Долги управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК Екатеринбурга за тепло и горячее водоснабжение ...