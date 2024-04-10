Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 63 коп.

УрБК, Москва, 08.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 мая 2024 года. Курс доллара США вырос на 70,08 коп., до 91,82 руб., евро — на 63,99 коп., до 98,94 руб.