Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 63 коп.

УрБК, Москва, 10.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2024 года. Курс ...26.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 26.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2024 года. Курс доллара ...19.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 27 коп.
УрБК, Москва, 19.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2024 года. Курс доллара ...05.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 38 коп.
УрБК, Москва, 05.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2024 года. Курс доллара ...19.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2024 года. Курс ...