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Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 91,9 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 29,5%.
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