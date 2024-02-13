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Вчера, 13:42

Объем застрахованных средств на банковских вкладах в РФ вырос до 63 трлн 377 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 08.05.2024. По состоянию на 1 апреля 2024 года (с начала года) объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах увеличился до 63 трлн 377 млрд руб., на 5,4%. Об этом пишет официальный Telegram-канал государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Рост по застрахованным вкладам населения составил 3,7% (до 46 трлн 651 млрд руб.). Средства юридических лиц увеличились на 21,7%, до 8 трлн 748 млрд руб.

«Средний размер вклада физического лица с начала 2024 года вырос на 5,9% (или 19 тыс. руб.) — до 343 тыс. руб.», — отметили в АСВ.

Действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 млн и 10 млн руб. обеспечивают полную защиту 97,6% вкладчиков действующих банков.
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