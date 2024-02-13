Объем застрахованных средств на банковских вкладах в РФ вырос до 63 трлн 377 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 13.02.2024. На 1 января 2024 года общий объем принадлежащих россиянам средств на банковских депозитах, ...08.11.2023 Объем подлежащих страхованию банковских вкладов в РФ за январь-сентябрь вырос на 9,2%
УрБК, Москва, 08.11.2023. Объем подлежащих страхованию банковских вкладов с начала года вырос на 9,2%, до 54 трлн 510 ...04.08.2023 В России на 4,7% вырос объем подлежащих страхованию банковских вкладов
УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...15.08.2022 АСВ: Общий объем застрахованных вкладов в банках РФ в I полугодии вырос на 2,4%
УрБК, Москва, 15.08.2022. По состоянию на 1 июля 2022 года общий объем подлежащих страхованию денежных средств всех ...22.02.2022 В 2021 году совокупный объем застрахованных средств вкладчиков в банках РФ вырос на 11,9%
УрБК, Москва, 22.02.2022. По итогам 2021 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических ...