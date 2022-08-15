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В России на 4,7% вырос объем подлежащих страхованию банковских вкладов

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских вкладах вырос на 4,7%, составив 51,9 трлн руб. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Объем средств населения на депозитах вырос на 5%, до 39,2 трлн руб., ИП — на 6,8%, до 1 трлн 675 млрд руб., счетах эскроу — на 9,3%, до 4,4 трлн руб.

Средний размер вклада физических лиц увеличился до 310 тыс. руб. Действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 млн и 10 млн руб. создают полную защиту для 98% вкладчиков действующих банков, отметили в АСВ.
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