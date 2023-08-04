Объем подлежащих страхованию банковских вкладов в РФ за январь-сентябрь вырос на 9,2%

УрБК, Москва, 08.11.2023. Объем подлежащих страхованию банковских вкладов с начала года вырос на 9,2%, до 54 трлн 510 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Согласно данным АСВ, объем застрахованных вкладов населения увеличился на 8%, до 40 трлн 807 млрд руб., средств на счетах ИП — на 19,2%, до 1 трлн 889 млрд руб., на счетах эскроу — на 30,4%, до 5 трлн 262 млрд руб.



При этом средний размер вклада физлиц увеличился до 316 тыс. руб.



В АСВ отмечают, что лимиты страхового возмещения в 1,4 млн и 10 млн руб. обеспечивают полную защиту 98% вкладчиков действующих банков.