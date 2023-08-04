Объем подлежащих страхованию банковских вкладов в РФ за январь-сентябрь вырос на 9,2%

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...15.08.2022 АСВ: Общий объем застрахованных вкладов в банках РФ в I полугодии вырос на 2,4%
УрБК, Москва, 15.08.2022. По состоянию на 1 июля 2022 года общий объем подлежащих страхованию денежных средств всех ...16.05.2022 Общий объем застрахованных средств вкладчиков в РФ в I квартале сократился на 4,7%
УрБК, Москва, 16.05.2022. Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических и юридических лиц) в ...22.02.2022 В 2021 году совокупный объем застрахованных средств вкладчиков в банках РФ вырос на 11,9%
УрБК, Москва, 22.02.2022. По итогам 2021 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических ...20.08.2020 Объем застрахованных средств вкладчиков в РФ в I полугодии вырос на 1,1%
УрБК, Москва, 20.08.2020. Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в российских банках в I ...