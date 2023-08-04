УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:21

Объем подлежащих страхованию банковских вкладов в РФ за январь-сентябрь вырос на 9,2%

УрБК, Москва, 08.11.2023. Объем подлежащих страхованию банковских вкладов с начала года вырос на 9,2%, до 54 трлн 510 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно данным АСВ, объем застрахованных вкладов населения увеличился на 8%, до 40 трлн 807 млрд руб., средств на счетах ИП — на 19,2%, до 1 трлн 889 млрд руб., на счетах эскроу — на 30,4%, до 5 трлн 262 млрд руб.

При этом средний размер вклада физлиц увеличился до 316 тыс. руб.

В АСВ отмечают, что лимиты страхового возмещения в 1,4 млн и 10 млн руб. обеспечивают полную защиту 98% вкладчиков действующих банков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.08.2023 В России на 4,7% вырос объем подлежащих страхованию банковских вкладов

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...

15.08.2022 АСВ: Общий объем застрахованных вкладов в банках РФ в I полугодии вырос на 2,4%

УрБК, Москва, 15.08.2022. По состоянию на 1 июля 2022 года общий объем подлежащих страхованию денежных средств всех ...

16.05.2022 Общий объем застрахованных средств вкладчиков в РФ в I квартале сократился на 4,7%

УрБК, Москва, 16.05.2022. Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических и юридических лиц) в ...

22.02.2022 В 2021 году совокупный объем застрахованных средств вкладчиков в банках РФ вырос на 11,9%

УрБК, Москва, 22.02.2022. По итогам 2021 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических ...

20.08.2020 Объем застрахованных средств вкладчиков в РФ в I полугодии вырос на 1,1%

УрБК, Москва, 20.08.2020. Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в российских банках в I ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (185)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18