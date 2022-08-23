БФ «Синара» выдал грант на создание креативного пространства в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В Каменске-Уральском открылось креативное пространство «Студия 33» на базе Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина. В 2023 году его создатели выиграли грантовый конкурс проектов Благотворительного фонда «Синара» (БФ «Синара»), сообщили в пресс-службе организации.



Креативное пространство акцентируется на развитии у подрастающего поколения интереса к техническим наукам и формировании инженерных навыков и мышления. «Победа в грантовом конкурсе Благотворительного фонда «Синара» и получение финансирования позволили нам приобрести новые электронные конструкторы и программы для видеомонтажа», — отметил директор Центральной библиотечной системы Евгений Тепикин.



«Благодаря реализации проекта, в Каменске-Уральском появилась современная творческая площадка, интересная людям любого возраста. Мы надеемся, что в библиотеке значительно увеличится посещаемость, а проведение фестивалей технического творчества повысит интерес юных каменцев к инженерным специальностям», — прокомментировал советник управляющего директора Синарского трубного завода член правления БФ «Синара» Сергей Гераскин.