БФ «Синара» выдал грант на создание креативного пространства в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Первоуральске успешно реализован проект директора Первоуральского муниципального ...12.05.2015 Благотворительный фонд «Синара» направит 170 тыс. рублей на проект реабилитации детей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2015. НП «Семья детям» выиграла грант благотворительного фонда «Синара». Средства фонда в ...13.08.2013 Группа Синара представила социальные и благотворительные проекты слушателям Летней школы журнала «Русский репортер»
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2013. Социальные и благотворительные проекты Группы Синара были представлены в рамках ...02.12.2011 Три топ-менеджера Группы Синара удостоены премии «Человек года»
В Екатеринбурге состоялось вручение премии «Человек года» по версии журнала «Деловой квартал». Премия «Главный ...05.07.2010 Назначен новый генеральный директор ОАО «Синара — Транспортные машины»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2010. Совет директоров ОАО «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в Группу Синара) ...