БФ «Синара» окажет поддержку XII Международному фестивалю театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. 12-16 сентября 2024 года в Екатеринбурге пройдет XII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». С 2008 года поддержку фестивалю оказывает благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара»), сообщает пресс-служба организации.



В этом году темой фестиваля станет «Театр кукол: Глагол и Образ». В мероприятии примут участие 12 коллективов из Беларуси, Воронежа, Орла, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Вологды, Иванова. Фестиваль проходит в столице Среднего Урала с 2002 года.



«За все время существования фестиваля в нем приняли участие более 100 коллективов с пяти континентов мира. Среди членов жюри прославленные мастера-кукольники и ведущие театральные критики, которые своим выбором очень часто предвосхищают результаты Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Неоднократно российские лауреаты «Петрушки Великого» впоследствии становились номинантами или обладателями высшей театральной награды страны», — говорится в сообщении пресс-службы БФ «Синара».



По словам президента фонда Натальи Левицкой, организация поддерживает проведение фестиваля с 2008 года. «Петрушка Великий» вносит значимый вклад в развитие театрального искусства», — отметила глава БФ «Синара».