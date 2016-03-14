БФ «Синара» окажет поддержку XII Международному фестивалю театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2016. Благотворительный фонд Русской медной компании (РМК) оказал финансовую поддержку в ...12.09.2014 В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Международного фестиваля театров ...16.07.2013 10 учреждений культуры Свердловской области получат гранты в размере 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2013. 10 учреждений культуры, работающих в Свердловской области, получат правительственные ...29.03.2012 9 театрам Свердловской области выделены губернаторские гранты
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2010. 9 театрам Свердловской области выделены губернаторские гранты. Соответствующее ...25.04.2011 В Омске пройдет международный театральный фестиваль «В гостях у «Арлекина»
В Омске на втором международном фестивале «В гостях у «Арлекина», который пройдет с 25 апреля по 3 мая выступят более ...