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Вчера, 15:42

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к гаджетам для умного дома

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Свердловчане в апреле стали в 3,5 раза чаще покупать гаджеты для умного дома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

По итогам апреля Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к гаджетам для умного дома. Наибольшим спросом пользовались смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности.

В сегменте портативной техники на Среднем Урале на 48% выросли продажи планшетов и электронных книг. Кроме того, на 67% чаще в сравнении с сезоном 2023 года свердловчане покупали проводные наушники.

Спрос на роутеры по итогам апреля вырос на 31%, на мобильные роутеры с sim-картой — на 12%, продажи автомобильных зарядок увеличились на 66% год к году, а держателей для гаджетов — на 14%.
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