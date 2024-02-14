Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к гаджетам для умного дома

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Свердловчане в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты и ...06.02.2024 «МегаФон»: Спрос на товары для умного дома на Среднем Урале вырос в 2,6 раза в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области в 2023 году вырос в ...25.04.2023 Свердловчане стали чаще приобретать умные устройства
Жители региона активно покупают смарт-розетки и интеллектуальные системы освещения ...19.04.2023 Жители Среднего Урала стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Жители Свердловской области стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома. ...01.12.2021 В 2021 году устройства для «умного дома» в сети «МегаФон Ритейл» стали покупать на 34% чаще
УрБК, Москва, 01.12.2021. В сети «МегаФон Ритейл» с начала 2021 года на 34% вырос спрос на товары для «умного дома» в ...