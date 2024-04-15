В I квартале 2024 года в России было подано 756,8 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов

Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года ...15.04.2024 Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 15.04.2024. Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через ...01.03.2024 Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года
УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...04.08.2020 ЦБ: По итогам июля российские банки получили 369,8 тыс. обращений от заемщиков о предоставлении кредитных каникул
УрБК, Москва, 04.08.2020. По итогам июля 2020 года российскими банками получено 369,8 тыс. заявлений о предоставлении ...04.08.2020 В конце июля количество заявлений на реструктуризацию кредитной задолженности физлиц в банках снизилось на 3%
УрБК, Москва, 04.08.2020. За период с 20 марта по 29 июля 2020 года российскими банками проведена реструктуризация ...