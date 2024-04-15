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В I квартале 2024 года в России было подано 756,8 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов

УрБК, Москва, 06.05.2024. В I квартале 2024 года количество россиян, подавших заявки на реструктуризацию кредитов, составило 756 тыс. 800 человек, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центробанка.

«В I квартале количество заявок физлиц выросло на 14,3% по сравнению с последним кварталом 2023 года и достигло 756,8 тыс. Это самый высокий показатель за полтора года», — пишет издание.

В ЦБ РФ объясняют сложившуюся тенденцию увеличением максимального размера кредита, в отношении которого заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода. К примеру, лимит по автокредитам вырос до 1,6 млн руб., по потребительским кредитам и кредитным картам — до 450 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно.
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