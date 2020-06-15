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Вчера, 10:41

ММК завершил реконструкцию травильной линии

УрБК, Магнитогорск, 06.05.2024. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) закончили реконструкцию непрерывно-травильного агрегата № 1 (НТА-1), расположенного в листопрокатном цехе № 5. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Капитальный ремонт продлился 120 суток. Сотрудники ММК демонтировали 2 тыс. 100 т металлоконструкций и смонтировали 2 тыс. т металлоконструкций. Также были заменены ванны травления, промывные ванны, циркуляционные баки, теплообменники, насосы, трубопроводы кислоты, трубопроводы пара, конденсатная ветка, трубопроводы густой и жидкой смазки. Еще были обновлены электрическая часть и установка для отсоса и очистки воздуха от паров соляной кислоты от травильных и промывных ванн. Иными словами, была полностью заменена технологическая часть агрегата.

«Непрерывно-травильный агрегат №1 ЛПЦ-5 производительностью до 2 млн. т. в год вошел в строй в ноябре 2004 года. Его задача удаление окалины с поверхности горячекатаных рулонов в растворе соляной кислоты. Модернизация непосредственно травильного отделения включала тогда в себя реконструкцию двух непрерывно-травильных линий с переводом их с сернокислотного на солянокислое травление, для чего была также построена установка регенерации соляной кислоты. Новая технология увеличила мощности травления до 3,2 млн т.», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
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