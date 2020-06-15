ММК завершил реконструкцию травильной линии

УрБК, Магнитогорск, 15.06.2020. Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ), расположенный в листопрокатном цехе ...23.01.2020 Стан 2000 холодной прокатки ММК в прошлом году произвел рекордный объем продукции
УрБК, Магнитогорск, 23.01.2020. Стан 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 ...14.10.2013 ОАО «ВСМПО-Ависма»: разлив азотной кислоты локализован
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2013. Разгерметизация емкости с азотной кислотой в цехе № 26 ОАО «ВСМПО-Ависма» в Верхней ...02.09.2013 На станции Северка в Свердловской области произошла утечка соляной кислоты
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2013. В субботу, 31 августа, на железнодорожной станции Северка из емкости, находящейся в ...22.03.2013 Под Красноуфимском ликвидирован разлив соляной кислоты
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2013. Сегодня ночью в районе поселка Большие Тавры под Красноуфимском столкнулись цистерна с ...