Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 03.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 36,20 коп., до 91,69 руб., евро — на 8,45 коп., до 98,56 руб.