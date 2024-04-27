Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2024 года. Курс ...29.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 56 коп.
УрБК, Москва, 29.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 марта 2024 года. Курс доллара ...29.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 47 коп.
УрБК, Москва, 29.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 февраля 2024 года. Курс ...07.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 55 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 07.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс ...12.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2024 года. Курс ...