Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 15.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 марта 2024 года. Курс доллара ...01.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2024 года. Курс доллара ...08.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2024 года. Курс ...26.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2024 года. Курс ...18.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2024 года. Курс ...