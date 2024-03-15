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Сегодня, 09:21

Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 03.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2024 года. Курс доллара США вырос на 27,47 коп., до 92,05 руб., евро — на 61,77 коп., до 98,64 руб.
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