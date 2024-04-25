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Рост реальных доходов россиян в I квартале 2024 года составил 5,8%

УрБК, Москва, 02.05.2024. По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 года, пишет «Коммерсантъ».

«Рост реальных располагаемых доходов в I квартале 2024 года Росстат оценивает в 5,8% (после налогов и обязательных платежей). Основной вклад в эту динамику внесли оплата труда (5,6 п. п.), соцвыплаты (0,2 п. п.) и доходы от предпринимательства (0,1 п. п.)», — сообщает издание.

Рост реальных зарплат в России, по оценке Росстата, год к году составил 10,8%. Уровень безработицы — 2,7%. По данным Минэкономики, по итогам I квартала 2024 года рост ВВП в России составил 5,4% год к году. В марте 2024 года ВВП вырос на 4,2% к марту 2023 года и на 0,1 п. п. по отношению к февралю 2024 года. Выпуск российской промышленности в марте этого года, по оценке Минэкономики, увеличился на 0,1% (в феврале 2024 года — на 1,3%).
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