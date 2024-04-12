Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. По состоянию на 22 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 117 тыс. 170 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За неделю этот показатель не изменился, за месяц вырос на 0,6%.

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