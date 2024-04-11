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Вчера, 14:43

В общегородском субботнике приняли участие более 52 тыс. жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В общегородском субботнике в Екатеринбурге принял участие 52 тыс. 491 горожанин. Благодаря их усилиям из города вывезли 4 тыс. 881 т мусора, рассказал сегодня в ходе брифинга заместитель главы уральской столицы Алексей Бубнов.

Он отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий в городе не удалось полностью завершить все работы по уборке после зимы. В частности, не были закончены мойка и покраска ограждений, скамеек и урн — всего было выполнено 90% от запланированных работ.

Однако уже успешно проведена мойка 238 остановочных навесов, 92 тыс. перильных ограждений, 4 тыс. урн. Все оставшиеся работы по распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова будут завершены к 9 мая.

Напомним, что в рамках Месячника чистоты 27 апреля во всех районах города прошли городские субботники. В Академическом районе на уборку территории вышло более 150 жителей и сотрудников ведущего девелопера района АО СЗ «РСГ-Академическое». В восьмом районе подобные субботники проходят 15-й год подряд. В этот раз участники мероприятия очистили от накопившегося за зиму мусора не только территорию парка, но и берега реки Патрушиха, а также территорию возле храма. Кроме этого, сотрудники компании-застройщика собрали мусор вдоль прогулочной зоны рядом с кварталом «Олимпика» — от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Чкалова.
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