В общегородском субботнике приняли участие более 52 тыс. жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Академическом районе Екатеринбурга в последний рабочий день апреля в 15 раз прошел ...11.04.2024 В Академическом районе Екатеринбурга началась уборка территории от зимнего мусора
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга дворники приступили к уборке территории от мусора, ...25.04.2016 Муниципальные организации Екатеринбурга приняли участие в общегородском субботнике
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2016. Сотрудники некоторых муниципальных организаций Екатеринбурга вышли на субботник в ...23.04.2015 На предприятии РМК в Карабаше проходят весенние субботники
На предприятиях Группы Русская медная компания (РМК) активно проводятся весенние субботники. Об этом сообщает ...27.04.2010 Сотрудники ОАО «Свердловский Губернский банк» приняли участие в субботнике в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2010. Сотрудники ОАО «Свердловский Губернский банк» в Екатеринбурге приняли участие в ...