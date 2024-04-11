В общегородском субботнике приняли участие более 52 тыс. жителей Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга в 15-й раз прошел традиционный общегородской субботник в рамках Месячника чистоты

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Академическом районе Екатеринбурга в последний рабочий день апреля в 15 раз прошел ...