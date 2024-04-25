Интерес свердловчан к сайтам на тему садоводства вырос на 59% в апреле 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...24.04.2024 Спрос на готовый бизнес и франшизы в сфере красоты на Среднем Урале вырос на 43% в I квартале 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Интерес свердловчан к покупке готового бизнеса и франшиз в сфере красоты и ухода в I ...04.03.2024 «МегаФон»: Популярность булгаковских мест в Москве у свердловчан выросла на 34% в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В 2024 году популярность мест событий, происходящих в романе Михаила Булгакова «Мастер ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...02.09.2022 «МегаФон»: Интерес свердловчан к посещению образовательных ресурсов за год вырос на 68%
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Мобильный трафик пользователей из Свердловской области при посещении образовательных ...