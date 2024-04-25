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Интерес свердловчан к сайтам на тему садоводства вырос на 59% в апреле 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В апреле 2024 года интернет-трафик свердловчан на сайтах из категории «Садоводство» вырос на 59% относительно марта этого же года, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании «МегаФон».

«Наибольший рост интереса свердловчан зафиксирован к ресурсам, где можно найти рекомендации опытных дачников по ландшафтному дизайну, организации цветников и рецептам по приготовлению блюд из выращенного урожая. Повышенное внимание также было направлено на поиск лучших семян, советы по выращиванию многолетних цветов и благоустройству розариев», — отметили аналитики сотового оператора.

Трафик свердловчан на видеохостинге Rutube вырос за месяц на 14%, на портале «Дачник» — в два-три раза. Наибольшая активность интернет-пользователей зафиксирована по средам и четвергам.
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