Интерес свердловчан к сайтам на тему садоводства вырос на 59% в апреле 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...

Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%

Спрос на готовый бизнес и франшизы в сфере красоты на Среднем Урале вырос на 43% в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Интерес свердловчан к покупке готового бизнеса и франшиз в сфере красоты и ухода в I ...