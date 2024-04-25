Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро — на 69 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2024 года. Курс ...25.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 78 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 25.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 апреля 2024 года. Курс ...23.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс ...19.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 95 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2024 года. Курс ...12.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 95 коп.
УрБК, Москва, 12.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2024 года. Курс ...