Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро — на 69 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 23,43 коп., до 91,77 руб., евро — на 69,17 коп., до 98,02 руб.

